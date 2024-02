Gera. Das erwartet das Publikum im nächsten Orangerie-Gespräch in Gera

21 Millionen Euro in diesem Jahr für freiwillige Leistungen in Gera, darunter für Kunst und Kultur und das Theater, und auch für Vereine, die Pflege von Parks, das Leeren von Papierkörben und die Wirtschaftsförderung: Ist das viel oder wenig? Kann sich die Stadt mit den meisten Arbeitslosen in Thüringen überhaupt Kunst und Kultur leisten? Fragen, die im nächsten Orangerie-Gespräch in Gera eine Rolle spielen werden.