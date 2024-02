Gera. Nach wie vor ist unter anderem „An der Hasensäule“ ein reges Baugeschehen zu verzeichnen. Unbebaute Flächen noch immer vorhanden.

Während in den vergangenen Jahren über 45 Wohnblöcke in Bieblach-Ost abgerissen wurden, sprießen im östlichen Teil des Geraer Stadtteiles in den Wohnbaugebieten „Am Speitewitz“ und „An der Hasensäule“ die Eigenheime aus dem Boden.