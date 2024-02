Gera. Jeannette Perschke, Supervisorin und Coachin aus Caaschwitz, über den Urlaub vom Zuviel.

Nun ist es schon wieder vorbei, das lustige Treiben. Wurde am Montag und Dienstag noch kräftig Fasching gefeiert, war am Mittwoch schon alles vorbei. Alles? Nein. In diesem Jahr fiel auf Aschermittwoch auch der Valentinstag. So manche meiner Bekannten haben sich an diesem Tag, der auch der Tag der Liebe heißt, etwas Besonderes vorgenommen oder Blumen und andere kleine Aufmerksamkeiten geschenkt. Einer erklärte mir: „Bei uns beginnt die Fastenzeit einen Tag später.“