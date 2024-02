Gera. Wie der politische Verein im Mai in die Wahlen zum Oberbürgermeister und zum Stadtrat eingreifen will.

Am Sonnabend, 17. Februar, stellte sich in einem Geraer Lokal ein neuer politischer Verein offiziell vor. Bündnis Gera heißt er und wurde im Herbst 2023 gegründet. Im Vereinsregister sei er inzwischen eingetragen. Der Verein will den amtierenden Geraer Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) bei seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit unterstützen und am selben Tag, dem 26. Mai 2024, mit einer eigenen Kandidatenliste für die gleichzeitig stattfindende Geraer Stadtratswahl antreten.