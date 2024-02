Gera. Warum der Stadtsportbund Gera beim Thema Vereinsförderung gute Nachrichten verbreiten kann.

Der Landessportbund Thüringen (LSB) wird in diesem Jahr noch mehr Geld an Geraer Sportvereine überweisen als je zuvor. Wie der Stadtsportbund Gera e.V. (SSB) mitteilte, werden 71 Sportvereine in den Genuss der sogenannten Sportvereinsförderung kommen. Insgesamt erreicht die Summe mit 108.670 Euro einen neuen Rekordwert. Der LSB zahlt für die 470 in Gera gemeldeten, aktiven lizenzierten Trainer, Übungsleiter oder Vereinsmanager je 185 Euro und für jede der registrierten 362 Kindersportgruppen weitere 60 Euro.