Gera. In Gera wurde seit Freitag eine 13-Jährige vermisst. Am Sonnabend hat die Polizei das Mädchen gefunden.

In Gera suchte die Polizei seit Freitag nach einer 13-Jährigen. Wie die Polizei informierte, habe das Mädchen am Freitagabend die elterlichen Wohnung in der Südstraße verlassen und war seitdem verschwunden. Die Polizei startete eine Öffentlichkeitsfahndung.

Am Sonnabend-Nachmittag wurde das Mädchen schließlich am Hauptbahnhof in Gera durch die Bundespolizei wohlbehalten und unverletzt aufgegriffen. Sie sei in Begleitung eines weiteren Jugendlichen gewesen. Über den Aufenthalt der letzten Stunden wollte die 13-Jährige keine Angaben machen, hieß es von der Polizei

