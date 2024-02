Gera. Außerdem: Treffs am Computer, im Coworking Space, unter Numismatikern und Skatfreunden.

In der Mieze südlich, der Galerie von Jana und Thomas Prochnow in der Geraer Häselburg, zeigt der Geraer Wolfgang Schwarzentrub noch bis zum 25. Februar seine Ausstellung „Sichtungen“. Er präsentiert Arbeiten auf Papier, die bisher noch nicht öffentlich gezeigt wurden. Im Jahr seines 70. Geburtstages ist es zugleich seine erste Ausstellung an diesem Ort. Die Galerie ist donnerstags von 12 bis 17 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. red