Gera. In Gera kam es in einer Gartenanlage zu einem Feuerwehreinsatz. Die Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche.

Am Sonnabendnachmittag kam es in der Gartenanlage Fasaneninsel in Gera zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten zwei Jugendliche ein Baumhaus angezündet. Die zuerst eingetroffenen Beamten der Geraer Polizei versuchten zunächst vergeblich das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Erst durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Das Baumhaus wurde laut Polizei dabei fast vollständig zerstört. Durch die Polizei wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red