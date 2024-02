Gera. Was eine Idee der Evangelischen Kirchen Mitteldeutschlands mit den Treffen an den Montagabenden bewirken will und wer dort gern gesehen ist.

Immer montags ab 19.30 Uhr wird unter dem Titel „Momento - Gutes über die Stadt“ an der Salvatorkirche

Gera ein Zeichen für „Herz statt Hetze“ gesetzt. Angesichts der Herausforderungen dieser Zeit laden die Stadtkirchgemeinde Gera als Veranstalterin zusammen mit anderen Kirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Gera (ACK) Bürgerinnen und Bürger der Stadt für gut 20 bis 30 Minuten ein, Gutes über die Stadt Gera zu sagen und zu hören, heißt es in einer Mitteilung der Stadtkirchgemeinde. So solle ein eigener, bewusst hoffnungsvoller Akzent gesetzt werden. In jeder Woche sind andere Rednerinnen und Redner aus der Stadtöffentlichkeit, aus Vereinen, Initiativen, Gemeinden, aber auch Privatpersonen sowie Musikerinnen und Musiker zu hören.

red