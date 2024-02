Gera. Für ihre Projektarbeiten lernen junge Geraer nicht nur ein Handwerk, sondern auch ihre Stadt besser kennen.

Zugegeben, dass Schüler in einer Projektarbeit über das Bierbrauen schreiben und sich in dem Handwerk sogar selbst versuchen, ist ungewöhnlich. Doch nicht in einer Stadt wie Gera, wo dem Bier jedes Jahr das Höhlerfest gewidmet ist und (fast) jedes Kind weiß, warum es die Höhler genannten Tiefkeller im Bauch der Stadt gibt.