Gera. Theater Altenburg Gera lädt zur Matinee ein. Was Besucher dort erwarten können.

Der Ballett-Thriller „Shadow of Blaubart“ feiert am Freitag, den 1. März um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera Premiere. Darüber informiert die Theater Altenburg Gera gGmbH. Vorab lädt das Theater zu einer Matinee am Sonntag, dem 25. Februar, um 11 in den Konzertsaal Gera ein. Ein goldener Schlüssel, eine verbotene Kammer und ein finsteres Geheimnis: das sind die Zutaten der Geschichte des Herzogs Blaubart, welche auf der Märchensammlung von Charles Perrault zurückgeht.