Gera. Zwei Softairwaffen haben Unbekannte aus einem Rucksack entwendet. Zuvor schlugen sie dem Besitzer ins Gesicht.

Unbekannte haben am Freitagabend in Gera zwei Softairwaffen aus einem Rucksack gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, überfielen gegen 22.45 Uhr in die Maxim-Gorki-Straße mehrere unbekannte Täter einen 23-Jähriger.

Der nach Polizeiangaben alkoholisierte Mann gab an, dass ihm mehrere unbekannte Täter zwei Airsoftwaffen aus dem Rucksack entwendet und ihm zuvor ins Gesicht geschlagen hatten. Der Mann wurde am Kopf verletzt.

Die Polizei fand bei einer Kontrolle einer Personengruppe keine weiteren Hinweise zu den vermeintlichen Tätern. Zeugenhinweise zur Tat nimmt die Polizei unter dem Aktenzeichen 0043374/2024 entgegen

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red