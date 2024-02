Gera. Filmclub Comma lädt an zwei Abenden ein, eine Perspektive einzunehmen, wie sie sich keinem Tourist bietet.

Eine Stimme aus einer fernen Zukunft erzählt von einer verschwundenen Stadt, die einst zu den berühmtesten der Welt gehörte: Venedig. „Lagunaria“ heißt der italienische Dokumentarfilm von 2021 in der Regie von Giovanni Pellegrini, den der Filmclub Comma am Donnerstag, 22. Februar, und am Freitag, 23. Februar, jeweils um 20 Uhr, in der Heinrichstraße 47 in Gera zeigt.