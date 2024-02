Gera. Ende Januar, Anfang Februar werden aus verschiedenen Regionen Thüringens Giftköder gemeldet. In Greiz stirbt ein Hund. Das sagen Ordnungsamt und Polizei in Gera und Tierärztin Sandra Fischer

Ende Januar warnt die Erfurter Polizei vor Giftködern im Luisenpark, Anfang Februar findet ein Eichsfelder in der Nähe seines Hundezwingers mehrere vergiftete Hackbällchen. In Greiz stirbt ein Hund, nach dem er Giftköder nahe dem Sachsenplatz fraß. Und auch im Unstrut-Hainich-Kreis geht die Sorge um. Wie ist die Situation in Gera?