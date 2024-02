Gera. In Gera kam es zu mehreren Einbrüchen, in einem Fall konnte die Polizei die Diebe noch am Tatort stellen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Gera und Umgebung.

Am Montagmorgen meldete ein Mitarbeiter einer Gartenbaufirma einen Einbruch. Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende auf das Firmengelände im Heidelbergweg in Ronneburg ein.

Aus einer Lagerhalle entwendeten die Diebe eine Reihe von Garten- und Baugeräten. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Personen die Waren mithilfe eines Fahrzeuges abtransportiert haben müssen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Einbruch in Praxis

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Wochenende in der Schleizer Straße in Gera. Dort verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Praxis. Wie die Polizei informierte, verschwanden die Einbrecher ohne Beute, hinterließen jedoch Schaden.

In beiden Fälle bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Verletzt durch Tritte und Schläge

In der Heinrichstraße in Gera kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. An der zentralen Umsteigestelle griff eine bisher unbekannte Personen einen 19-Jährigen an. Dieser wurde durch Tritte und Schläge verletzt.

Im Anschluss an den Angriff flüchtete der Unbekannte und konnte laut Polizeiinformationen nicht ausfindig gemacht werden. Der verletzte 19-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt.

Graffiti an Schulgebäude gesprüht

In den Winterferien beschmierten Unbekannte ein Geraer Schulgebäude in der Scheubengrobsdorfer Straße mit Farbe. Wie die Polizei informierte, brachten die unbekannten Personen verschiedene Schriftzüge und Zahlenkombinationen an der Fassade des Gebäudes an. Auch ein Stromkasten wurde besprüht. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Polizei stellt Diebe

In der Vollersdorfer Straße in Gera hielten sich am Montagabend zwei Erwachsene im Alter von 45 und 61 Jahren auf einem ehemaligen Fabrikgelände auf. Ein Zeuge beobachtete, wie diese scheinbar einen Fensterrahmen stehlen wollten und verständigte die Polizei. Mehrere Streifenwagen konnten die beiden Diebe noch vor Ort stellen.

Daneben fanden die Beamten vier Jugendliche, die sich ebenfalls unberechtigt in einem Gebäude aufhielten. Gegen alle sechs Personen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

