Gera. Baumfällungen für Baufreiheit und Umgestaltung des Areals notwendig

Auf dem Areal des künftigen Bildungscampus Gera-Lusan werden seit 12. Februar Bäume gefällt und mehrere Jungbäume umgepflanzt. Am Dienstag haben Mitarbeiter des Baggerbetriebes Burkhardt die letzten Bäume am künftigen Standort der neuen Sporthalle beseitigt. Auf dem Gelände der Grundschule „Wilhelm Busch“ mussten für den notwendigen neuen Kanal einige Bäume weichen. Es handelt sich um bauvorbereitende Maßnahmen für den Bildungscampus Gera Lusan, das in diesem Jahr realisiert werden soll.