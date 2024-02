Gera. Blutspende-Dienste appellieren seit Wochen: Derzeit wird viel weniger Blut gespendet als benötigt. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

Wer wollte, durfte am Dienstagnachmittag in der Turnhalle des CJD Berufsbildungswerkes Gera, Am Ferberturm, wieder Blut spenden. Neben zahlreichen Geraern von außerhalb nahmen den Termin etliche Azubis und Mitarbeiter der Einrichtung selbst wahr. Zu ihnen gehörte auch André Schwarz, CJD-Ausbildungsleiter Wirtschaft/Verwaltung/Logistik und zugleich Ansprechpartner für den Blutspendetermin vor Ort.