Gera. Angelika Munteanu über Forderungen der Wirtschaft und warum Gera mal wieder dicht ist.

Der Protest verschärft sich: Mit allen Mitteln kämpfen Landwirte und kleine Unternehmer in Gera um bessere Bedingungen für die Wirtschaft: mit Blockaden seit dem 8. Januar auf wichtigen Straßen und an neuralgischen Kreuzungen, mit einem Traktoren-Lkw-Korso, der am Samstag seine zweite Auflage haben wird. Die Mittel, die für den Protest gewählt werden, sind lauter. Zumindest in Gera.