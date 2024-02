Gera. Was der Beistelltisch im Lutherhaus sucht und wie die Stadtgemeinde sich mit neuen Idee öffnet - nicht nur für Gläubige.

Mittwochabend im Lutherhaus in der Geraer Talstraße: Der große Saal hat sich in eine Art Studiokino verwandelt. Im Halbrund stehen Stühle um flache Beistelltische - quadratisch, nierenförmig oder kreisrund - die Pfarrer Stefan Körner binnen kürzester Zeit nach einem Aufruf in den sozialen Medien zur Verfügung gestellt bekommen hat. Auf den Tischen Gläser mit - nein: nicht Popcorn - Salzstangen, dazu einige Flaschen Limonade und jeweils der Ausdruck von einer Landkarte, die das biblische Land zeigt, in dem der Film spielt.