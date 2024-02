Gera. Wie sich der Sozialdienst des DRK auf die soziale Betreuung von Asylbewerbern im ehemaligen Wismut-Krankenhaus in Gera vorbereitet.

Noch sind die Flüchtlinge, die in der neuen Flüchtlingserstaufnahme des Landes in Gera untergebracht werden sollen, nicht da. Das Team für die soziale Betreuung, für die das Deutsche Rote Kreuz in Gera zuständig ist, ist bereits startklar.