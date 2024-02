Gera. Eltern und Schüler sollten sich auf der Homepage der gewünschten Schule über die genauen Modalitäten informieren.

Vom 7. bis 9. März sowie 11. bis 13. März finden die Anmeldungen der künftigen 5. Klassen an den weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2024/2025 statt. Die Stadt Gera weist darauf hin, dass die Anmeldung der Kinder persönlich, teils aber auch postalisch an der gewünschten weiterführenden Schule vorzunehmen ist.

Allen Schülern der vierten Klassen und ihren Eltern wird empfohlen, sich auf der Homepage der gewünschten Schule über die genauen Modalitäten zu informieren.

Die Sorgeberechtigten der in Gera wohnenden Viertklässler an den staatlichen Grundschulen erhalten ein Informationsschreiben sowie das Schulanmeldeformular. Sollte das Kind seinen Wohnsitz in der Stadt Gera haben, aber eine Schule in freier Trägerschaft oder eine Schule außerhalb der Stadt Gera besuchen, sollten sich die Eltern an das Amt für Bildung unter Telefon: 0365/838 3334 wenden. Sie erhalten dann die Anmeldungs-Unterlagen zugesandt.

Weiterführende Schulen

An den staatlichen Gymnasien, dem Zabel-Gymnasium, dem Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium , dem Rutheneum seit 1608 sowie dem Osterland-Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises Greiz kann nach der 12. Klasse die allgemeine Hochschulreife abgelegt werden.

An der Staatlichen Integrierten Gesamtschule (IGS) wird nach der 9. Klasse der Hauptschulabschluss, nach der 10. Klasse der Realschulabschluss oder nach der 13. Klasse die allgemeine Hochschulreife erworben.

Die vier Regelschulen – „Otto Dix“, Debschwitzer Schule, „Die Vierte“ sowie „Bieblacher Schule“ - bieten die Möglichkeit, einen Hauptschulabschluss und den qualifizierenden Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse sowie den Realschulabschluss nach der 10. Klasse zu erhalten.

An der „Ostschule -Thüringer Gemeinschaftsschule“ können wie an der IGS alle Abschlüsse erworben werden: Haupt- und Realschulabschluss und durch Kooperation mit dem Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium die allgemeine Hochschulreife nach der 12. Klasse, weist die Stadt hin.

