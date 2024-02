Gera. Angelika Munteanu über marode Häuser, die eine Chance verdient haben

Schrottimmobilien hat Gera reichlich, vor allem in der Altstadt. Die steht zwar unter Denkmalschutz. Aber Bewahren von Historischem sieht anders aus als so manche bröckelnde Fassade und so manches blinde Schaufenster. Die Schrottimmobilien in der Rittergasse, einen Steinwurf weit entfernt vom Rathaus, fallen kaum auf. Seit Jahren stehen die Häuser leer und die Gasse ist tot, auch zum Leidwesen des Gastronomen dort.