Gera. Das erwartet die Gäste zur ersten Gatsby-Party in der Stadt.

Ausschweifende Partys mit Glanz, Glitzer und Glamour: Dafür steht der geheimnisvolle große Jay Gatsby im Roman von F. Scott Fitzgerald der 1920 Jahre, der in mehrfacher Verfilmung auch die Kino-Leinwände erobert hat. Das Flair der „Goldenen Zwanziger“ in Amerika wollen die Geraer Veranstalter Jörg Eddel und Sandra Laudenbach jetzt in Gera aufleben lassen mit einer Party hoch über den Dächern der Stadt.