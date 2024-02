Gera. Was der Kindergarten-Verein „Wir gehen raus! für den Vereinsgarten plant und wofür er eine Stiftungsspende nutzen will.

Im Insektengarten am Steinerstberg in Bieblach summen schon die Bienen. Für seinen Bienengarten, der im Vorjahr mit der Hilfe der OTZ entstanden ist, hat das Kindergarten-Projekt „Wir gehen raus!“ auch in diesem Jahr viel vor.