Gera. Diese Neuigkeiten sollten nicht verpasst werden.

Für aufmerksame Geraer gibt es in der Innenstadt ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht: Seit Freitag, 23. Februar, ist die 1994/95 von Volker Kühn geschaffene Bronzeplastik „Schreitende“ wieder an ihrem angestammten Platz in der Florian-Geyer-Straße aufgestellt. Die Figur musste im April 2022 abgebaut und eingelagert werden, nachdem sie durch Vandalismus aus dem Fundament gerissen wurde. Die Plastik wurde mit neuen Fundamenteisen versehen, um sie wieder ordnungsgemäß verankern zu können.