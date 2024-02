Gera. Demnächst wartet auf Besucher eine farbenfrohe Reise durch verschiedene Kunstepochen mit Werken aus großen privaten Sammlungen.

„Glas-Kunst und Blumenbilder“ ist die neue Ausstellung des Museums Haus Schulenburg in Gera betitelt. Sie wird am Samstag, 2. März, um 15 Uhr durch den Direktor des Henry van de Velde-Museums Haus Schulenburg, Volker Kielstein, eröffnet und ist bis zum 30. September zu sehen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen wertvolle Gläser des Historismus, des Jugendstils und des Art Deco, die den Besucher auf eine farbenfrohe Reise von 1850 bis 1940 entführen. Die gläsernen Kunstwerke stammen aus großen privaten Sammlungen – großer Dank an die Leihgeber. Sie sind sonst im Grassi-Museum Leipzig, im Bröhan-Museum Berlin oder im Driehaus-Museum Chicago zu sehen.

Einen Kontrast zu den leuchtenden Gläsern bilden Blumenbilder des englischen Arts and Crafts Künstlers Walter Crane und ausgewählter Künstler des 20. Jahrhunderts.

Traditionelle Glasfertigung gehört zum Kulturerbe

Anlass für die bemerkenswerte Ausstellung ist die Aufnahme der traditionellen manuellen Glasfertigung in Finnland, Frankreich, Spanien, Tschechien, Ungarn und Deutschland in die Unesco-Welterbeliste am 6. Dezember 2023.

