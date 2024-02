Gera. Wann der Wahl-Marathon in der Stadt offiziell startet und was dabei zu beachten ist.

Seit der amtlichen Veröffentlichung am Freitag ist nun auch offiziell klar: Gera hat drei neue Ortsteile neben den bereits bestehenden. Das sind der größte Geraer Stadtteil Lusan, das Ostviertel und Pforten/Zschippern. So hatte es der Stadtrat in seiner Februar-Sitzung beschlossen. Nun steht die Frage: Werden in den drei neuen Geraer Ortsteilen in diesem Jahr zur Kommunalwahl am 26. Mai auch schon die ehrenamtlichen Ortsteilräte und Ortsteilbürgermeister gewählt?