Referent Andreas Martius aus Zeulenroda, Vorsitzender des NABU KV Gera-Greiz, nimmt Interessierte mit auf eine bildgewaltige Rundreise. Motto seiner Multivisionsschau: „Namibia - Natur zwischen Namib und Kalahari“. Die Veranstaltung findet am Freitag, 1. März, um 18 Uhr, im beheizten Gemeinderaum der Kirchgemeinde Dorna (direkt neben der St. Petri Kirche, Gera-Dorna Nr. 2) statt. Der Zuschauer erlebt einen facettenreiche Einblick in die Tierwelt des großen Landes, welches 2,3 mal größer als Deutschland, aber nur dünn besiedelt ist. Interessierte haben die Gelegenheit, mit dem Referenten über Planung und Durchführung einer Reise in dieses Land zu sprechen. Der Eintritt ist frei, eine Spende zur Deckung der Unkosten ist erbeten.