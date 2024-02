Gera. Am Samstagabend wurde in Gera ein 15-Jähriger geschlagen und beraubt. In der darauffolgenden Nacht brachen Unbekannte in einen Supermarkt ein.

Am Samstagabend gegen 20.15 Uhr kam es zu einem Rettungseinsatz in Gera, wobei ein 15-Jähriger nach einer Körperverletzung medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden musste.