Gera. Unterwegs zwischen Ruine und Villa an Stadtgraben und Wasserkunst - erste Tour am Weltgästeführertag in Gera überrascht selbst die Akteure.

Er war in Gera - Charlie Chaplin, der berühmte kleine Mann mit den stets zu großen Schuhen. Damals noch weitgehend unbekannt, soll er im hiesigen Residenztheater gastiert haben. So jedenfalls ist es historisch überliefert. Der Glanz jenes Varietés in der Geschwister-Scholl-Straße, mittlerweile zur Ruine verkommen, lässt sich heutzutage nur noch erahnen.