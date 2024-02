Gera. Diese Termine sollte niemand verpassen.

Ohne den Tango würde Argentinien etwas Wesentliches fehlen. Der argentinische Komponist Martín Palmeri hat die „Misa a Buenos Aires“, auch Tangomesse genannt, komponiert. Zusammen mit einem Streicherensemble, Bandoneon, Klavier einer Solistin und Chor entsteht eine spannende Mischung. Dieses Werk soll im Juni zweimal in Weida aufgeführt werden. Die Kantorei und der Gospelchor Weida werden diese Messe zusammen mit einem Chor der katholischen Gemeinde Gera einstudieren. Interessenten, die bei diesem Konzerterlebnis mitmachen wollen, sind herzlich willkommen. Geprobt wird in der Kantorei am Dienstag um 20:00 Uhr und im Gospelchor am Mittwoch um 20 Uhr, jeweils im Luthersaal an der Weidaer Stadtkirche. Informationen über KMD Patrick Kabjoll: Tel.: 036603/71285 oder Mail: p.kabjoll@web.de.