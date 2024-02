Gera. Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Drei Fensterscheiben sind an der Salvatorkirche auf dem Nicolaiberg in Gera durch Vandalismus beschädigt worden. Laut Polizei Gera haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende drei Fensterscheiben eingeschlagen. Diese befinden sich auf verschiedenen Geschossen und sind zum Teil durch ein davor liegendes Gitter geschützt.