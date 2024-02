Gera. Liste mit 13 Kandidaten für den Stadtrat aufgestellt.

Falk Nerger, der Kreisvorsitzende der Geraer FDP und Vorsitzende der Fraktion der Liberalen im Geraer Stadtrat, wird die FDP in diesem Jahr im Kommunalwahlkampf anführen. Zu jüngsten Mitgliederversammlung ist der zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Er führt damit die Kandidatenlisten zur Geraer Stadtratswahl am 26. Mai an. Die Liste beinhaltet 13 Kandidaten, Frauen und Männer verschiedenster Altersgruppen und Berufe.