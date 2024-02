Gera. Angebot im März in Gera mit einem Experten aus Leipzig. Seminar richtet sich insbesondere an Senioren.

Bei der Online-Überweisung oder beim Internet-Shoppen am Smartphone, Computer oder Tablet kann es passieren: Datenklau - persönliche Daten gelangen in falsche Hände. Wie schütze ich mich vor Datendieben - diese Frage wird demnächst in einem Seminar im Thüringer Medienbildungszentrum Gera (TMBZ) beantwortet.