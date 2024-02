Gera. Warum private Ukraine-Hilfe im zweiten Kriegsjahr so schwierig ist

Nadja Chabanova atmet auf, als endlich Fotos von ihrer Arbeitsstelle, dem ukrainischen Militärhospital in Irpin, eintreffen. Sie sieht ihre Kolleginnen und Freundinnen Elena Schapran und Natalja Demjanenko vor der Lieferung aus Gera: Elf Rollstühle, 18 Rollatoren und mehrere Gehhilfen waren als Spende vom Sanitätshaus Carqueville und privaten Abgaben am 2. Februar in einen Transporter Richtung Ukraine verladen worden. Reichlich zwei Wochen später war er nach Panne, strengen und langwierigen Zollkontrollen und rund 1500 Kilometern am Zielort Irpin angekommen.