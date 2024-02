Gera/Mosen. Einst hatte es sie in die Ferne gezogen, jetzt sind sie wieder hier: Es war die Unsicherheit in der Wendezeit, weshalb Volker und Angela Schönfeld mit ihren Kindern Gera den Rücken kehrten, doch die Sehnsucht wuchs. Sie kehrten zurück.

„Ich bin ein echter Gerscher“, lächelt Volker Schönfeld. „Ich bin in der Siedlung Kuchenholz aufgewachsen.“ Er erklärt, dass diese zwischen Zwötzen und Kaimberg liegt. Als Schüler schrieb er einen Aufsatz über seine Siedlung. „Das war, glaube ich, in der achten oder neunten Klasse“, erinnert sich Schönfeld. „Mein Lehrer Herr Leucht war so begeistert, dass er meine Arbeit dem Stadtarchiv übergab.“