Gera. Ein Unbekannter drang am Wochenende nachts in eine Wohnung in Gera ein. Der Schock saß bei den Bewohnern tief. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Gera.

In den Nachtstunden des Samstags wurde eine Wohnung in der Otto-Rothe-Straße in Gera Ziel eines Einbrechers. Wie die Polizei mitteilte, gelang die Person gewaltsam ins Innere der Wohnung. Anwohner wurden wegen eines lauten Geräusches auf den Einbruch aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese konnte die unbekannte Person nicht mehr ausfindig machen. Laut der Polizei wurde ein Portemonnaie mit Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Mit fast drei Promille am Steuer

Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer fiel am Samstagabend ein Autofahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise bei Gera auf. Der Zeuge verständigte die Polizei. Diese teilte in ihrer Meldung am Montag mit, dass das betreffende Fahrzeug in der Hußstraße in Gera gefunden werden konnte. Der Fahrer wurde angehalten und einem Alkoholtest unterzogen. Dieser brachte einen Wert von 2,59 Promille zum Vorschein. Nun muss der Mann mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer rechnen.

Unbekannte stehen E-Bike

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte ein E-Bike aus einem Mehrfamilienhaus in Gera. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 39-jährige Eigentümer das Fahrrad im Hausflur des Gebäudes in der Schleizer Straße angeschlossen. Als dieser später zu seinem E-Bike zurückkehrte, war dieses verschwunden. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Diebstahl an Tankstelle eskaliert

Am Sonntagnachmittag meldete eine Mitarbeiterin einer Tankstelle der Polizei einen Diebstahl. Diese teilte mit, dass ein Streifenwagen sich direkt auf den Weg zur Tankstelle in der Vogtlandstraße begab. Vor Ort konnten die Beamten den 41-jährigen Dieb stellen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Diebesgut um eine Tafel Schokolade. Darüber hinaus griff der Mann die Mitarbeiterin an. Die Polizei nahm den Mann fest.

Keller aufgebrochen und durchwühlt

In der vergangenen Woche verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu zwei Kellerabteilen in der Schülerstraße in Gera. Wie die Polizei informierte, durchwühlte die Person beide Räume, es sei allerdings nichts entwendet worden. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

