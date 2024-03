Gera. Innerhalb der Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Thüringen ist in Gera eine Vielzahl von Veranstaltungen geplant. Ein Überblick:

An diesem Mittwoch, 6. März, werden die 32. Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Thüringen eröffnet. Sie bieten bis 24. März auch in Gera Anlässe für Begegnungen, zum Zuhören, Erleben, Nachdenken, Nachfragen und Diskutieren. Veranstalter ist die Jüdische Landesgemeinde Thüringens in Kooperation mit dem Förderverein für jüdisch-israelische Kultur in Thüringen. Hier ist eine Auswahl an Veranstaltungen, die in Gera geplant sind:

Oscar-nominierter Spielfilm im Metropol

Das Metropol-Kino Gera zeigt an diesen Tagen den für fünf Oscars nominierten Spielfilm „The Zone of Interest“. Eine der Hauptrollen spielt die in Thüringen geborene und aufgewachsene Schauspielerin Sandra Hüller. Im Film geht es um den Alltag und das Leben des Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß, der zwischen 1940 und 1943 mit seiner Frau und den Kindern in einem Haus mit Garten direkt an den Mauern zum Konzentrationslager lebte. Mittwoch, 6. März, 20.15 Uhr und vom 7. bis 13. März, jeweils 18.15 Uhr, Metropol-Kino Gera, Leipziger Straße 24

Konzert im Comma

Kantor Assaf Levitin ist ein gern gesehener Stammgast bei den Jüdisch-Israelischen Kulturtagen in Thüringen. Gemeinsam mit Pianist Naaman Wagner stellt er am Samstag, 9. März, im Clubzentrum Comma sehr persönliche Lieder und Kompositionen vor. Levitin verbrachte die erste Hälfte seines Lebens in Israel und lebt seit einigen Jahren mit seiner Familie in Deutschland, wo er sich zwar wohl, aber nicht zu Hause fühlt. Aus dieser Perspektive entstanden die Songs, die einen Spagat zwischen zwei Welten beschreiben. Samstag, 9. März, 19.30 Uhr, Clubzentrum Comma Gera, Heinrichstraße 47

Rundgang auf den Spuren jüdischen Lebens in Gera

Nach dem Ersten Weltkrieg nutzte die jüdische Gemeinde in Gera ein Hintergebäude des Hotels „Kronprinz“ als Synagogenraum. Während des Pogroms im November 1938 wurden diese Räumlichkeiten zerstört. Hier, am Denkmal für die ehemalige Synagoge an der Ecke Schülerstraße/ Anna-Schneider-Weg beginnt am Sonntag, 10. März, 15.30 Uhr ein historischer Rundgang mit Günter Domkowsky, der sich besonders mit der Geschichte der Familie Mazur und der Firma Halpert & Co. in Gera beschäftigen wird. Er endet gegen 17 Uhr mit einer Besichtigung der Villa Mazur. Eintritt frei - Spenden erbeten

Rabbiner im Gespräch in der Villa Mazur

In der Reihe „Rabbiner im Gespräch“ ist der sächsische Landesrabbiner Zsolt Balla am Sonntag, 10. März, zu Gast in der Villa Mazur in Gera. Der orthodoxe Rabbiner leitet seit 2009 die Israelitische Religionsgemeinde in Leipzig und ist zudem Militärrabbiner bei der Bundeswehr. In Gera haben Interessierte die Möglichkeit, mit Zsolt Balla über das Judentum ins Gespräch zu kommen. Neben religiösen Themen, darf gern auch über anderes gesprochen werden. Der Eintritt frei, Spenden sind gern gesehen. Sonntag, 10. März 17 Uhr Villa Mazur, Gera, Ebelingstraße 10

Lebensmittel und Weine aus Israel

Im Kulturcáfe „Zum Samowar“ in der Geraer Talstraße 38 werden in der Woche von 11. bis 15. März täglich von 10 bis 14 Uhr Lebensmittel und Weine aus Israel angeboten. Dazu gibt es auch das passendes Gebäck. Das kleine Geschäft in der Geraer Talstraße ist seit 1998 ein Ort der Begegnung von Kulturen.

„Bleibt der Frieden im Nahen Osten ein frommer Wunsch?“

„Bleibt der Frieden im Nahen Osten ein frommer Wunsch?“ – das ist der Titel des Vortrags von Michael Panse von der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen am 12. März in der Geraer Stadt- und Regionalbibliothek. Panse reist seit 1992 regelmäßig nach Israel. Er kennt das Land gut und organisierte bereits Bildungs- und Bürgerreisen nach Israel. Dabei geht es um die Kontaktknüpfung der Menschen untereinander, abseits offizieller Delegationen. Die zuletzt geplante Reise mit 41 Erfurterinnen und Erfurtern im vergangenen Oktober musste leider aufgrund des Terrorangriffs der Hamas abgesagt werden. Dienstag, 12. März, 18 Uhr, Stadt- und Regionalbibliothek, Puschkinplatz

Konzert in der Häselburg

Mit Flora (alias Liron Meshulam) aus Tel Aviv ist in diesem Jahr eine der bekanntesten israelischen Singer-/Songwriterinnen der Einladung zu den Jüdisch-Israelischen Kulturtagen in Thüringen gefolgt. Sie gibt am Donnerstag, 14. März, im Kulturhaus Häselburg ein Konzert. In ihrer Soloshow singt sie selbst komponierte Lieder, die ihre Lieblingsgenres Folk und elektronische Musik verbinden. Dabei begleitet sie sich mit Gitarren, Keyboard und Minimal Beats aus dem Computer. Flora ist mit verschiedenen Bands auf internationalen Festivals unterwegs, komponiert aber auch Musik für Tanz und Theater und arbeitet mit bildenden Künstlern wie Klone und der deutschen Malerin Lisa Marie Pfeffel zusammen. Donnerstag, 14. März, 19:30 Uhr, Kulturhaus Häselburg Gera, Burgstraße

Leipziger Synagogalchor im Rathaussaal

Beim Auftritt des Leipziger Synagogalchores am Samstag, 16. März, im Rathaussaal Gera gilt es, liturgische Chorwerke des 19. und 20. Jahrhunderts zu entdecken und deren Kraft und das Erhabene zu erfahren und zu genießen. Die Musik und Schabbat-Gesänge wurden komponiert für die Synagogen Mittel- und Osteuropas, von Berlin bis Odessa. Im zweiten Teil folgen filigrane und klangvolle Bearbeitungen jiddischer Lieder, die im Lauf der Jahrzehnte von namhaften Arrangeuren für den Chor, seine Solisten und Klaviervirtuosen geschaffen wurden. Der Synagogalchor wurde 1962 mit nichtjüdischen Mitgliedern gegründet. Bis heute absolvierte er rund 800 Auftritte im In- und Ausland. Mehrfach gastierte der Chor schon in Thüringen, sang in den Synagogen von Erfurt und Berkach, in Konzertsälen auf der Wartburg, in Jena und Altenburg oder in den Kirchen von Suhl, Apolda, Mühlhausen, Eisenach und Gera. Samstag, 16. März, 19.30 Uhr, Rathaussaal Gera

Tanzabend im Clubzentrum Comma

Zu Klezmer-Musik tanzen, das geht am Samstag, 23. März im Clubzentrum Comma. Die osteuropäisch-jüdische Instrumentalmusik findet seit vielen Jahren mehr und mehr Fans auf der ganzen Welt. Was häufig vergessen wird: ein sehr großer Teil des Repertoires ist tatsächlich Tanzmusik, die ins Herz und in die Beine geht- Und genau so wird sie an diesem Abend auch gespielt, von Klarinettistin Susi Evans, Szilvia Csaranko am Akkordeon und Michael Tuttle am Kontrabass. Auch für Tanzanleitung ist gesorgt. Die Schritte sind einfach zu erlernen. Andreas Schmitges ist ein erfahrener Tanzmeister, der auf zahlreichen Bar- und Bat-Mizwa-Feiern, Hochzeiten und Tanzbällen mit vielen Menschen getanzt hat. Samstag, 23. März, 19.30 Uhr, Clubzentrum Comma

Mehr Informationen und Karten im Internet unter www.jikt.de