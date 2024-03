Gera. Großes Aufgebot zur Trauerfeier am Samstag in der Trinitatiskirche. Letztes Geleit unter Blaulicht.

Er war nicht nur der Dienstälteste in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr am Standort Gera-Mitte, sondern auch ein echtes Urgestein der gesamten Geraer Feuerwehrgemeinschaft: Wolfgang Geißler. Dementsprechend groß war die Anteilnahme, als am Samstag bei einer Trauerfeier in der Trinitatiskirche von dem kürzlich verstorbenen Geraer Abschied genommen wurde.

„Wir nutzten die Möglichkeit ein letztes Mal von ihm Abschied zu nehmen, durch die berührenden Worte des Pfarrers Stefan Körner kam es zu sehr emotionalen Momenten. Die Würdigung seines Lebens mit der Familie, mit Freunden und seiner Feuerwehrfamilie wurde nochmals aufgelebt“, teilt die Freiwillige Feuerwehr Gera Mitte auf ihrer Facebook-Seite mit.

Und weiter heißt es: „Wir sind gerührt, dass an der Trauerfeier unser Oberbürgermeister Julian Vonarb, unser Bürgermeister Kurt Dannenberg, sowie die Vertreter unserer Partnerfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr Worzeldorf und Vertreter des Amt für Brand- und Katastrophenschutz Gera - Feuerwehr Gera und früherer Kameraden der FF Gera-Mitte teilnahmen.“

Wolfgang Geißler, Gera © Dieter Kortus | Dirk Kortus

Der Verstorbene wurde aus der Kirche durch ein Spalier der Kameraden der Wehr und unter Glockengeläut begleitet. In Fahrzeug-Kolone begleiteten die Männer und Frauen Wolfgang Geißler zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Südfriedhof. „Nun ruhe in Frieden, wir werden dich immer in Erinnerung behalten“, heißt es auf der Seite der FFW Gera Mitte.

