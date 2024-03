Gera. In Gera hat ein Mann in einem Einkaufszentrum eine Kundin bedrängt. Am Ende wurde er in Gewahrsam genommen und bekam mehrere Anzeigen.

Bereits am Freitag hat in Gera ein 29-Jähriger für einen Polizeieinsatz in einem Einkaufzentrum in der Heinrichsstraße in Gera gesorgt. Wie die Polizei am Montag informierte, habe der Mann eine Kundin so bedrängt, dass der Sicherheitsdienst eingreifen musste. Auch als die Polizei eintraf, habe er sich uneinsichtig gezeigt und leistete Widerstand.

Weil sich der Mann weigerte, seine Personalien preiszugeben, sei er vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Die Geraer Polizei habe mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

