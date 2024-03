Christian Friedel als Rudolf Höß in dem Film „The Zone of Interest“. Während im Konzentrationslager in Auschwitz unzählige Menschen ermordet werden, lebt der Lagerkommandant Rudolf Höß gemeinsam mit seiner Ehefrau Hedwig (Sandra Hüller) und den Kindern ein sorgloses Leben vor dessen Toren. Durch hohe Mauern und Stacheldraht vom Grauen abgeschirmt, nimmt ihnen selbst der von Schreien und Schüssen erfüllte Wind nicht ihre Unbeschwertheit. © epd | LEONINE