Peter Moser ist einer der fünf Lagedienstführer, der in der Leitstelle in Gera die Notrufe entgegennimmt. Über 100.000 sind es im Jahr. Die Leitstelle ist für 375.000 Menschen in der Stadt Gera und den Landkreisen Altenburger Land, Greiz und Saale-Orla Ansprechpartner im Notfall. © Funkemedien Thüringen | Tina Puff