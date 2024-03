Gera. In der Sorge ist ein 32-Jähriger ungebremst auf einen 30-Jährigen zugefahren. Die Polizei musste anschließend den Streit schlichten.

In Gera musste die Polizei am Dienstag bei einem Streit zwischen einem 30-Jährigen und einem 32-Jährigen eingreifen. Wie die Beamten in einer Meldung schreibt, sei der 30-Jährig mit einem Gefährt in einer Fußgängerzone, in der Straße Sorge, auf den 32-Jährigen zugefahren, ohne abzubremsen. Womöglich führte er sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Trotz eines Sprungs zur Seite wurde der 30-Jährige leicht am Bein verletzt. Die Beamten stellten den Führerschein des 32-Jährigen sicher. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red