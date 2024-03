Gera/Ronneburg. Eine Ladendiebin hat eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes angegriffen. Außerdem waren Einbrecher unterwegs. Weitere Meldungen der Geraer Polizei:

Eine beim Ladendiebstahl ertappte Frau ist in Gera auf eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes an der Sorge losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die Unbekannte am Dienstag gegen 16 Uhr in dem Laden auf und begann, scheinbar unbemerkt Waren zu verstauen. Als eine Mitarbeiterin dies bemerkte, sprach sie die Frau daraufhin an. Anstatt einzulenken, ging die Unbekannte jedoch zum Angriff über und schlug mit einem prall gefüllten Beutel auf die Angestellte ein, sodass diese kurzzeitig zusammenbrach.

Diesen Moment nutzte die Diebin, um unerkannt und samt Beute, aus dem Geschäft zu flüchten. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls wurden eingeleitet und Zeugen werden gebeten, sich bei der Geraer Kripo (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0066503 zu melden.

Einbrüche in Firma und Wohnung

Beute im Gesamtwert mehrerer Tausend Euro haben Unbekannte in einer Firma in Gera gemacht. Laut Polizei drangen die Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in das Gebäude in der Pohlitzer Straße ein, aus dessen Räumlichkeiten sie anschließend Dieselkanister und Werkzeuge entwendeten. Die Kripo Gera ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0065786/2024 nach Zeugen.

Eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Matthes-Straße geriet am Dienstag ins Visier von Einbrechern. In der Zeit von 9 Uhr bis 19.15 Uhr waren die Unbekannten gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Nach Polizeiangaben hinterließen die Diebe nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zudem auch eine Geldkassette mit Bargeld. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) ermittelt wegen Einbruchs im besonders schweren Fall und nimmt Zeugenhinweise unter Angabe der Bezugsnummer 0066598/2024 entgegen.

Simson-Moped gestohlen

In der Martin-Luther-Straße in Ronneburg ist am Dienstag eine Simson S51 im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Moped dort vor einem Schulgebäude abgestellt gewesen. Der Diebstahl ereignete sich den Angaben zufolge zwischen 8 Uhr und 11.50 Uhr. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Gera unter Angabe der Bezugsnummer 0066288/2024 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red