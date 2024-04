Gera. Eine unbekannte Frau hat einer 84-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ist weggerannt. Nach dem Vorfall in Gera bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Sonntagmittag gegen 12.25 Uhr ging eine 84-Jährige in Richtung der Bushaltestelle Lusan-Brüte in Gera. Hierbei berührte sie auf dem Gehweg eine entgegenkommende Frau. Die Unbekannte reagierte derart aggressiv, dass sie der älteren Dame ins Gesicht schlug. Daraufhin rannte sie davon, wie die Polizei mitteilt.

Frau wird durch Schlag verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau mit einer pinken Jacke bekleidet und hatte lange braune Haare. Die 84-jährige Frau wurde durch den Schlag verletzt. Die Geraer Polizei (0365 8290) ermittelt zur Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Täterin liefern können. Bezugsnummer: 0082873/2024

red