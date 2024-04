Gera. Zum Tag der Logistik am 18. April können 40 Leserinnen und Leser eine exklusive Tour durch die modernen Hallen gewinnen. So geht‘s:

Der 18. April ist Tag der Logistik. An diesem Aktionstag können 40 Leserinnen und Leser unserer Zeitung einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Geraer Logistikzentrum von Amazon werfen. Auf zwei Rundgängen erfahren die Gewinner der Klub-Lesertour mehr über Arbeitsabläufe, innovative Technik und Karrieremöglichkeiten am Standort des Online-Riesen.

Das Amazon-Logistikzentrum in Gera wurde 2021 eröffnet und ist mittlerweile berufliche Heimat von mehr als 2000 Menschen sowie Ausbildungsbetrieb für sechs Auszubildende in den Bereichen IT und Mechatronik. Außerdem absolvieren hier derzeit zwei Studierende ihr duales Studium. Auf einer Fläche von sechs Fußballfeldern werden täglich Millionen von Produkten bewegt, unterstützt von moderner Robotiktechnologie.

Wer bei einer der beiden 90-minütigen Klub-Lesertouren am Donnerstag, 18. April, um 12 Uhr beziehungsweise 16 Uhr dabei sein möchte, kann an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Pro Rundgang verlosen wir zehn mal zwei Plätze unter unseren Abonnenten. Das Mindestalter für die Teilnehmer beträgt 12 Jahre, unter 18-Jährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Der Online-Konzern weist darauf hin, dass die Touren mit längeren Wegstrecken verbunden sind. Teilnehmen können Interessierte bis zum 15. April.

Teilnehmen kann man hier im Internet.