Erstmals im Frühjahr veranstaltete der Verein Geraer Eisenbahnwelten die Verkehrshistorischen Tage am Lokschuppen 1 in der Robert-Fischer-Straße in Gera. Der achtjährige Nilo aus Gera mit Eltern und Geschwistern kommt am Sonntag wieder. © Sylvia Eigenrauch / Funke Medien | Sylvia Eigenrauch