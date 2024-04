Gera. Das sind die Nachrichten, die unsere Leser in dieser Woche besonders bewegt haben.

1. Eine wilde Verfolgungsjagd im Landkreis Greiz endete für die Fahrerin vor dem Amtsgericht Gera. Nicht nur, weil sie sich den Weg freirammen wollte. Die sträfliche Spritztour brachte für die Polizei noch anderes Verbotenes zutage. Der Fall wurde in dieser Woche verhandelt.

Firma macht Forderungen an die Stadt Gera auf

2. Ein Weltmarktführer in Gera hat seinen Rückzug angedroht. Der Produzent von hochsensiblen elektronischen Bauteilen befürchtet starke Beeinträchtigungen, wenn der umstrittene Batterie-Recyclingpark Thüringen in unmittelbarer Nachbarschaft im Industriegebiet Gera-Cretzschwitz gebaut werden sollte. Deshalb macht er Forderungen auf an den Oberbürgermeister und an die Geraer Stadträte.

Widerspruch gegen Nichtzulassung zur OB-Wahl

3. Sieben Geraer hatten sich für eine Kandidatur zur Oberbürgermeister-Wahl am 26. Mai in Gera beworben. Zugelassen hat der Wahlausschuss in dieser Woche jedoch nur vier Kandidaten. Einer der nicht Zugelassenen hat jetzt Widerspruch eingelegt. Deshalb muss der Wahlausschuss am kommenden Dienstag nochmals tagen und eine endgültige Entscheidung über Zulassung oder Nichtzulassung treffen.

Theater-Oskar für die Publikumslieblinge

4. Gera und Altenburg haben die Favoriten des Jahres 2023 mit dem Theater-Oskar geehrt. In verschiedenen Kategorien wurde der Theater-Oskar in einer Gala in der Bühne am Park verliehen. Die Auszeichnung für die Publikumslieblinge hat die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera organisiert.

Gerichtsprozess mitten im Stadtpark in Gera

5. Mitten im Bieblacher Park hat in dieser Woche ein Prozess des Verwaltungsgerichts Gera stattgefunden. Der Richter hat am Ende festgestellt, dass der Zwangsanschluss von zwei Park-Villen ans Abwassernetz, wie vom Zweckverband Mittleres Elstertal gefordert, „ein Fall der subjektiven Unmöglichkeit“ sei. Bei den Ermittlungen vor Ort hat das Gericht dafür zahlreiche Indizien im Denkmal-Park gefunden.