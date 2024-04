Gera. Vom Steinweg bis zur Salvatorkirche wird das bunte Fest am 1. Juni gefeiert. So soll die bunte Kindertagsparty ein Erfolg werden:

Im vorigen Jahr wurde es trotz kurzfristiger Organisation zum Überraschungserfolg. In diesem Jahr lief die Vorbereitung deutlich eher an, in der Hoffnung, diesen Erfolg zu wiederholen und zu toppen. Die Rede ist vom Kinderfest im Steinweg zum Kindertag. Davon gibt es ja bekanntlich zwei und beide will das Team der Gaststätte Steinweg 1 gebührend feiern. Angefangen mit dem Weltkindertag am 20. September vorigen Jahres soll nun auch der andere Kindertag mit einem Fest im Herzen Geras versüßt werden. Der Kalender will es, dass der 1. Juni 2024 auf einen Samstag fällt, und so soll die Kindertagsparty noch größer ausfallen.

Im gesamten Steinweg und bis zur Salvatorkirche soll es von 11 bis 18 Uhr ein buntes Programm geben, mit Zaubershow und Kinderdisco, Hüpfburg und Ponyreiten, Kinderschminken, Zuckerwatte, Popcorn und vielem mehr. Von 19 bis 22 Uhr ist dann Livemusik mit einer Coverband geplant.

Aktuell suchen die Veranstalter noch Unterstützer, die das Fest finanziell oder mit Sachspenden fördern wollen. Es haben sich zwar schon ein paar Sponsoren gefunden, denen die Organisatoren auch sehr dankbar sind. Doch weitere Spender werden gesucht. Dabei gehe es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern allen Kindern ein buntes Fest zu ermöglichen und die Kosten dafür zu stemmen. Geld werde dabei für alles Mögliche gebraucht, von Anmeldungen und Absperrungen über Werbung bis zu den Künstlern und Security.

Bestenfalls profitieren dann, wie 2023, auch im Nachgang des Kindertags die Jüngsten der Stadt. Damals konnten aus Spendenboxen und gastronomischen Erlösen jeweils 700 Euro ans Geraer Frauenhaus und an den „Schlupfwinkel“ in Gera-Lusan gespendet werden.

Wer kein Geld spenden kann oder möchte, kann gerne auch mit kindgerechten Sachspenden die Feier unterstützen, zum Beispiel Preisen wie Spielzeug oder Kuscheltiere, Gutscheine oder Naschkram. So könnten bei Selgros in Gera, einem Sponsor des Kinderfestes, Sachspenden gekauft und hinterlegt werden, die das Steinweg-Team dann abholt. Wer Spenden direkt in der Bar vorbeibringen möchte, wird gebeten, im Vorfeld kurz telefonisch Bescheid zu geben, Telefon: 01522/ 6696500 oder Telefon 0172/7240775. Übrigens: Auch am 20. September 2024 sollen im Steinweg die Kleinsten ganz groß gefeiert werden.

