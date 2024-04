Gera. An einer Kirche haben Unbekannte verfassungsfeindliche Symbole hinterlassen und in einem Agrarbetrieb ist ein Feuer ausgebrochen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Gera und Umgebung:

Unfall Straße des Friedens

Eine Kettenreaktion führte am Montagnachmittag in Gera auf der Straße des Friedens zu einem beschädigten Mehrfamilienhaus und zwei verletzten Fahrzeugführern. Laut Polizeiangaben kam es gegen 16.10 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Mercedes-Pkw und einem MAN-Lkw. Das Auto wurde dabei auf den Gehweg geschoben und stieß gegen eine Laterne. Diese wiederum fiel und beschädigte die Hauswand. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden medizinsich behandelt.

Förderband brennt in Pörsdorf

Am Montagmittag geriet bei Schweißarbeiten auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft in Pörsdorf ein Förderband in Brand. Die Feuerwehr rückte gegen 12.20 Uhr zum Einsatzort aus, heißt es in einer Meldung der Polizei. Sie konnte die Flammen löschen, Personen kamen nicht zu Schaden.

Kirchenmauer mit Hakenkreuz und Runensymbol beschmiert

Unbekannte haben an der Fassade einer Kirchenmauer in der Zeitzer Straße in Gera zwei Hakenkreuze (30 mal 30 und 50 mal 50 Zentimeter) und ein verbotenes Runensymbol geritzt. Wie die Polizei schreibt, wird deswegen nun nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gera entgegen.

Keller Diebstahl

In ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hußstraße ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Nicht nur entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Entwendet haben die Einbrecher zudem eine Bogenschützenausrüstung, einen Kinderfahrradhelm und ein Rennrad mit Schloss. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen.

Einbruch in Praxis

Am vergangenen Wochenende ist in eine Fußpflegepraxis in der Berliner Straße eingebrochen worden. Die Täter hätten sich laut Angaben der Polizei gewaltsam Zutritt verschafft und durchwühlten anschließend alle Räume. Noch ermittelt die Polizei, ob und was entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt auch hier die Kripo Gera (Tel. 0365 8234 1465) entgegen.

